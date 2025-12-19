Путин назвал новую систему безопасности в Европе «достаточно актуальной»

Путин заявил о необходимости «надежной системы безопасности» в Европе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал тему новой безопасности в Европе «достаточно актуальной» в современных условиях.

Глава государства, говоря о НАТО, заявил, что «Россию надули».

«Нужна надежная система безопасности в Европе», — отметил президент.

Он подчеркнул, что способ, который другая страна выбирает для своей защиты, не должен угрожать безопасности Российской Федерации.

«Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты, но это должен быть такой способ, который никому не угрожает», — сказал Путин.

Президент отметил, что российская сторона настаивает на выполнении данных западными государствами обещаний по безопасности.

«Мы не требуем того, что никогда раньше не звучало, мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний», — сказал резюмировал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, на чьей стороне «мяч» в вопросе урегулирования на Украине.