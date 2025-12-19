Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности состояния матери после операции

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала «Газете.Ru» о состоянии матери после операции в октябре 2025 года. Она призналась, что хотела бы отправить актрису в санаторий, но она отказывается.

По словам Ольги Шукшиной, несмотря на то, что давно не было вестей о здоровье актрисы, никаких поводов для беспокойства нет. Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя нормально. Дочь звезды кино подчеркнула, что, по крайней мере, нет никаких ухудшений.

«Состояние ровное, стабильное. Мама находится под моим бдительным наблюдением. В 87 лет тяжело, конечно, говорить о хорошем состоянии. Стабильное. Ухудшений нет после больницы», — поделилась Шукшина.

Дочь актрисы рассказала, что на данный момент ее мать находится дома. Присматривает за ней сама Ольга Шукшина. Однако она считает, что Лидии Федосеевой-Шукшиной могло бы быть лучше в санатории, где с ней круглосуточно были бы специалисты.

«Конечно, она дома находится. На самом деле у меня в голове постоянно крутятся мысли о санатории, потому что хорошо, когда специалисты постоянно рядом 24 часа в сутки. Но это не мамин случай. Она не собирается ни в какой санаторий и предпочитает быть дома. На мой взгляд, присмотр специалистов был бы более эффективным. Но это, знаете, зависит от человека. Вот кто-то любит, а кто-то категорически не хочет быть не у себя дома», — рассказала Ольга Шукшина.

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в октябре 2025 года в кардиологическое отделение московской больницы имени А. К. Ерамишанцева. Дочь актрисы делилась, что врачи «отремонтировали» ее матери артерию.

