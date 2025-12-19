Путин рассказал, на чьей стороне «мяч» в вопросе урегулирования на Украине

Так называемый «мяч» в вопросе урегулирования на Украине находится на стороне западных оппонентов России, в первую очередь у главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных спонсоров. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Так он ответил на вопрос журналиста NBC о том, будет ли глава государства нести ответственность за гибель людей в случае продолжения конфликта в 2026 году.

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну», — заявил он.

Президент РФ напомнил, что спецоперация на Украине была начата после «антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан». Он добавил, что президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению конфликта и «делает это абсолютно искренне». В ходе встречи с главой Белого дома в Анкоридже российская сторона практически согласилась с предложениями американской стороны.

Отвечая на вопрос, Путин подчеркнул, что слова о том, что Россия отвергает мирный план, «не имеют под собой никаких оснований». По его словам, на данный момент «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов».

Глава государства обратил внимание, что Москва готова к переговорам и завершению конфликта мирными средствами.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин напомнил, что Россия хотела вступить в НАТО, но ее там не ждали.