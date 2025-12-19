«Свинская политика»: Губерниев о позиции IBU по россиянам

Губерниев: после допуска можно подавать на IBU в суд и требовать компенсации

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев возмутился отказом Международного союза биатлонистов (IBU) ускоренно рассматривать иск российской стороны в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает «Матч ТВ».

«Если CAS примет решение в нашу пользу, а все указывает на то, что так и будет, то IBU будет вставлять нам палки в колеса. Посмотрим, сколько будет продолжаться эта свинская политика. С учетом допуска многих летников и судебных решений, позиция IBU не выглядит выигрышной. Как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и дальше требовать компенсации», — высказался Губерниев.

19 декабря IBU отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в CAS касательно допуска российских спортсменов.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в СБР заявили, что не будут бойкотировать возможное слияние зимних федераций.