Прямая линия Путина идет уже более двух часов

Путин за два часа Прямой линии ответил на 28 вопросов
Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продолжается уже более двух часов.

Начавшись в 12:09, она до сих пор идет в прямом эфире, во время которого глава государства отвечает на вопросы граждан и комментирует актуальные темы. За это время глава государства ответил на 28 вопросов граждан и журналистов.

Некоторые вопросы касались внешней политики. Так, президент подчеркнул готовность РФ к переговорам и мирному завершению конфликта, отметив, что инициатива в урегулировании сейчас на стороне западных оппонентов, в первую очередь руководства Украины и его западных спонсоров.

Президент также обсудил вопросы расширения НАТО, отметив, что Россию несколько раз вводили в заблуждение по поводу нерасширения альянса на Восток. Он добавил, что движение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность.

Кроме того, Путин затронул социальные вопросы, связанные с поддержкой семей участников специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что возьмет под дополнительный контроль ситуацию с выплатами этим семьям и отметил, что поиск пропавших без вести бойцов остается актуальной проблемой. По его словам, после внедрения новых механизмов количество военнослужащих, числившихся в розыске, сократилось.

Отдельно президент обратился к россиянам по вопросу телефонного мошенничества, посоветовав в случае разговоров о деньгах или имуществе сразу же прекращать разговор.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что не сомневается в существовании Бога.

Прямая линия с Путиным — 2025
