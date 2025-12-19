На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Словакия отказалась финансово помогать Украине

Премьер Фицо: Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины
Darko Vojinovic/AP

Словакия не будет участвовать в выдаче каких-либо кредитов для Украины. Об этом сообщил премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, трансляция шла на его официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена).

«Обещаю, что Словакия не будет участвовать ни в каком кредите для Украины», — заверил Фицо.

Отметим, что 19 декабря ЕС согласовал кредит Украине на €90 млрд, которые планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС. Кредит будет беспроцентным, а Украина погасит его только после получения компенсации от России. Деньги должны поступить Киеву во второй половине января 2026 года.

Словакия, Венгрия и Чехия не согласовали использование средств ЕС для финансирования Украины, и поэтому для них решение Евросоюза не будет нести финансовых обязательств.

При этом Евросоюз собирается заставить Чехию, Венгрию и Словакию политически «заплатить» за отказ финансировать Украину и предоставить ей деньги в рамках кредита на €90 млрд.

Ранее Орбан назвал причину отказа ЕС от изъятия активов России.

