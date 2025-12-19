Путин заявил, что России пришлось начать СВО

Россия вынуждена была прибегнуть к своим войскам для завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе Прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия длительное время не признавала независимость Донецкой и Луганской народных республик, но после «обмана и нереализации» минских соглашений ей пришлось использовать Вооруженных силы (начать СВО — при. ред.).
19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
