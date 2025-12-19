Путин высказался о комете 3I/ATLAS, которая приблизилась к Земле

Путин: 3I/ATLAS — это комета, и российские ученые знают, что происходит

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что 3I/ATLAS — это комета, а российские ученые «знают, что происходит».

«Причем это комета из другой галактики — поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава российского государства заверил, что эта межзвездная комета не представляет угрозы планете.

«В начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — добавил президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин пошутил по поводу кометы 3I/ATLAS.