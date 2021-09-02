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Общество

Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина

Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории

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Сергей Бобылев/ТАСС
Оговорка президента Владимира Путина на открытом уроке 1 сентября могла быть неслучайной, предполагает глава регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева. По ее оценкам, речь идет о педагогическом приеме для проверки знаний учеников. И он оказался очень результативным, отметила она. «Газета.Ru» выяснила, какие еще приемы используют в своей работе учителя истории — и мог ли президент специально назвать Северную войну Семилетней.

Оговорка президента России Владимира Путина во время открытого урока, проведенного им 1 сентября во Владивостоке, могла быть неслучайной. Такое мнение выразила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.

Напомним, в среду школьник из Воркуты Никанор Толстых принял участие в марафоне общества «Знание» в детском центре «Океан». Обсуждая вопрос по истории, российский президент назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней.

«Не сочтите за мою как бы... В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал ученик. Путин в ответ улыбнулся и поблагодарил мальчика за его замечание, сказав, что «поправочка принимается».

«Президент провел урок. Любой урок предполагает общение учителя с учениками. Тема истории страны — тем более тема для живого разговора. Мальчик показал свои знания. Отлично! Честно говоря, я не исключаю возможность, что оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический прием для проверки знаний участников урока», — приводит РИА Новости мнение Медведевой.

По ее словам, такой прием оказался очень результативным и показал, что российские школьники знают историю страны и готовы дискутировать с педагогом.

Какие еще приемы возможны

«Газета.Ru» выяснила, какие приемы используют в своей работе учителя истории, и узнала мнения преподавателей о том, была ли оговорка Путина случайной.

«Президент совершил ошибку, спутав Северную войну с Семилетней. Возможно, он сделал это намеренно, чтобы проверить уровень знаний нынешнего поколения школьников. Я, например, старался на уроках как-то креативить, использовал викторины и загадки, а не только стандартные формы контроля», — рассказывает Виталий Жирнов, преподававший историю и обществознание в школе в Новых Бурасах (Саратовская область).

В школьной практике действительно есть прием, когда педагог намеренно допускает ошибки, говорит Сергей Сергеев, учитель истории в 1995-2005 годах.

«Например, ученикам дается текст с ошибками и они их исправляют. Путин мог просто оговориться, перепутать. Ровно так же, как это мог сделать и профессиональный историк. Вряд ли эту ошибку он мог сделать умышленно, потому что президент не является профессиональным историком, владеющим педагогическими методиками», — отмечает Сергеев.

Со школьниками можно и нужно проводить дискуссии, считает преподаватель истории Антон Тугушев.

«Например, о причинах Северной войны. Какие они были по мнению учеников — с аргументами. А потом на деле разбираем, где они угадали, где ошиблись. Такой метод учит анализировать данные, выводить причинно-следственные связи. Если ошибались – нестрашно. Проводим анализ, выясняем, как они пришли к такому выводу, и почему он неверен. Президент молодец, что признал ошибку. Ошибаться не страшно, страшно ошибиться и потом настаивать на своем», — заключает Тугушев.

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