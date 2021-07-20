article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Сахалине уволили мэра Углеродска после скандала с журналистами 10:32
Кабмин оценил проект, разрешающий спецслужбам вести поиски имущества преступников 10:28
Роскачество нашло токсичное вещество в женском нижнем белье известного бренда 10:24
Отсутствие холодильников в номерах российских олимпийцев объяснили заботой 10:22
МХАТ перенес показ спектакля с Ольгой Бузовой 10:18
МИД России: идея встречи «нормандской четверки» с ДНР, ЛНР и США... 10:09
Против замминистра экологии Хакасии возбудили уголовное дело 10:00
Глава Олимпийского комитета России ответил на претензии по условиям проживания... 09:58
Российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учению... 09:56
Российская гандболистка рассказала о проблемах с режимом на Олимпиаде 09:46
Общество

«Организму требуется больше сил»: как COVID-19 провоцирует ожирение

Врачи рассказали о риске ожирения у переболевших коронавирусной инфекцией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»
Перенесшие коронавирус могут столкнуться с ожирением, риск его развития особенно высок у пациентов, имеющих проблемы с щитовидной железой и страдающих от дефицита микроэлементов. Дело в том, что в период болезни из-за интоксикации у человека снижается аппетит, а по выздоровлении он резко усиливается — идет прогрессирующий набор жировой массы. Как предупредить подобное осложнение, «Газете.Ru» рассказали врачи-эндокринологи.

Практически у всех пациентов в период коронавируса снижается аппетит. При этом после выздоровления он, наоборот, усиливается, что может стать причиной развития ожирения, сообщила врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

«Похудение во время коронавирусной инфекции — плохой прогностический признак в плане последующего развития ожирения. После выздоровления, когда нормализуется аппетит и поступление калорий, из-за сниженного метаболизма идет прогрессирующий набор жировой массы тела и чаще всего развивается висцеральное (внутреннее) ожирение», — сказала она.

Аппетит во время COVID-19 снижается из-за того, что вирус оказывает токсическое воздействие на центральную нервную систему — страдает центр голода и аппетита в гипоталамусе. «Также во время коронавируса нарушается вкус и обоняние. Человек не ощущает вкус пищи, его вкусовые рецепторы не стимулируются — следовательно, не хочется есть», — пояснила Михалева.

Риск развития ожирения особенно высок у пациентов, которые до коронавируса имели нарушения в работе щитовидной железы или недостаток основных нутриентов, добавил врач-эндокринолог Александр Фомин.

«Если у человека изначально были проблемы с щитовидной железой, нарушением обмена веществ, дефицитом витаминов или необходимых элементов – в том числе витамина Д, железа и белка — то риск столкнуться с ожирением возрастает. Помимо этого, реабилитация проходит медленнее и тяжелее. Организму требуется больше сил для «сопротивления» болезни, и он больше «тратит» необходимых микроэлементов», — сказал врач «Газете.Ru».

По словам экспертов, у таких пациентов коронавирус может усугублять имеющиеся проблемы и дефициты, из-за чего глюкоза не будет перерабатываться в полной мере.

«Глюкоза – один из основных источников энергии, и при дефиците необходимых нутриентов не стимулируются анатомические процессы, где глюкоза сгорает. Соответственно, организм из избытка делает жир, что и приводит к ожирению. То есть, с одной стороны, организм нуждается в энергии -— он ее потребляет, с другой – эта энергия в полной мере не используется, так как нет такой физической возможности на фоне того, что коронавирус усугубляет существующие дефициты в организме», — объяснил Фомин.

Он также добавил, что образование излишнего жира создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Чтобы не столкнуться с таким осложнением, необходимо вовремя выявлять отклонения, связанные с щитовидной железой, и восполнять запасы необходимых нутриентов.

«Главная профилактика этих проблем – компенсация дефицитов: железа, витамина Д, белка. Необходимо создать своего рода «ресурс» организма, у которого будет возможность достойно бороться с инфекцией», — подчеркнул Фомин.

В течение болезни и в постковидный период важно грамотно подобрать диету и не пренебрегать физической активностью.

«Нужно обращать внимание на поступление легкоусвояемых белков (молочные и кисломолочные продукты, творог, сыр, белое куриное мясо, орехи, яйца), быстрое расширение физической активности соответственно состоянию пациента. После выздоровления надо расширять рацион — опять же за счет белков и осторожного употребления жиров и простых углеводов. Также важно увеличивать физическую активность», — заключила Михалева.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Почему Китай отказался помогать ВОЗ определить происхождение коронавируса
КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса
Почему российские школы не успеют отказаться от бумаги до 2024 года
Полная цифровизация школ возможна только к 2030 году, считают эксперты
«Россию заставляют кормить Украину»
США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку — 2»
Спикер Рады попросил США не отказываться от санкции против «Северного потока — 2»
В Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса во всех прививочных пунктах
Против замминистра экологии Хакасии возбудили уголовное дело
Мэр Керчи ушел в отставку
Новости и материалы
На Сахалине уволили мэра Углеродска после скандала с журналистами
Кабмин оценил проект, разрешающий спецслужбам вести поиски имущества преступников
Роскачество нашло токсичное вещество в женском нижнем белье известного бренда
Отсутствие холодильников в номерах российских олимпийцев объяснили заботой
МХАТ перенес показ спектакля с Ольгой Бузовой
МИД России: идея встречи «нормандской четверки» с ДНР, ЛНР и США изучается
Глава Олимпийского комитета России ответил на претензии по условиям проживания атлетов
Российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учению «Запад-2021»
Российская гандболистка рассказала о проблемах с режимом на Олимпиаде
Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»
Медведь едва не сорвал матч на Олимпиаде-2020
Вирусолог рассказал о средстве, помогающем в лечении коронавируса
В МИД заявили, что северные провинции Афганистана превращаются в «горячую точку»
В России выступили против проверки домашних заданий роботами
В МИД РФ заявили о готовности защитить Таджикистан в случае агрессии
Два корабля ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток
Родители назвали TikTok самой опасной соцсетью для подростков
Посол Антонов назвал враждебными переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Все новости
Александр Цыпкин
То, о чем все сразу же забыли, хотя обещали не забыть никогда
О том, почему в России нет института репутации
«Шорты наденут многие»: тренер пляжной сборной России по гандболу — о бикини и провале на Евро
Главный тренер сборной России по пляжному гандболу объяснила наказание норвежкам
Раскладушки, часы и наушники. Чего ждать от летней презентации Samsung
Презентация складных смартфонов Samsung пройдет в августе
Lada догоняет иномарки по выручке
Продажи «АвтоВАЗа» выросли в полтора раза
Как четыре страны решают судьбу «Северного потока --2»
Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2» и транзит газа через Украину
Актеры «Сватов» о недовольстве украинцев озвучкой: «Трудно представить, что их возмутило»
Зрителей разочаровал перевод сериала «Сваты» на украинский язык
«Превращение в монархию»: какой будет новая конституция Белоруссии
Лукашенко получит новый проект Конституции Белоруссии 22 июля
«F-35 для бедных»: найдутся ли покупатели у нового истребителя Checkmate
Военные эксперты усомнились в экспортном потенциале Су-75
Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть
Блогеры одобрили настроенную выдачу в Instagram постов про ЗОЖ
Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи
Где провести отпуск, как шведский король
«Последний поезд ушел в июне»: льготная ипотека закончилась, цены остались
Эксперты дали прогноз по стоимости метра в Москве
Россиянам разрешили скрывать брак и детей в паспорте
Мишустин отменил большинство обязательных отметок в паспорте
От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях