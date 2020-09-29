Иммунитет опаснее вируса: описан смертельный синдром COVID-19

Ученые из США выявили причину возникновения сильного мультисистемного воспаления, которое развивается у пациентов с COVID-19 и в ряде случаев приводит к летальным исходам. Исследование было опубликовано в научном журнале Medicalxpress.

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Специалисты Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-«шип»), способного выступать в качестве суперантигена (антиген, способный вызывать массовую неспецифическую активацию Т-лимфоцитов, — «Газета.Ru»), провоцирующего чрезмерную реакцию иммунной системы.

Отмечается, что белок-«шип» взаимодействует с иммунными Т-клетками, при чрезмерной активизации которых возникает цитокиновый шторм.

Как поясняла «Газете.Ru» главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, цитокиновый шторм — это «чрезмерная реакция» иммунной системы на вирус. «Она иногда бывает опаснее, чем сам вирус. Цитокиновый шторм приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Это генерализованное поражение», — рассказывала врач.

Иммунолог Татьяна Шалина подтвердила, что цитокиновый шторм и мультисистемное воспаление — взаимосвязанные вещи. «Одно без другого невозможно, и именно они определяют степень тяжести клинических проявлений», — уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Терапевт Марина Казакова заметила, что в целом воспаление — это стандартная реакция иммунной системы на любое чужеродное вторжение. Только в некоторых ситуациях оно может становиться избыточным и приводить к мультисистемным повреждениям.

«Это малопредсказуемый процесс. Есть определенные группы риска, у которых будет развитие с большей вероятностью. Пока точные факторы неизвестны и нет точных данных, как мы можем этого избежать», — сказала медик.

Цитокиновый шторм и, как следствие, мультисистемное воспаление может возникнуть в случае, если у пациента повышен уровень интерлейкина 6 (IL-6), стимулирующего иммунный ответ, а также С-реактивного белка и сывороточного амилоида, которые являются маркерами острого воспаления, заявил профессор Медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв Майкл Ледерман на онлайн-конференции Департамента здравоохранения города Москвы.

При этом американский эксперт указал, что чаще этот синдром наблюдается у пожилых людей, страдающих от хронических заболеваний.

Однако доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов уверен, что вирус может вызвать мультисистемное воспаление в организме независимо от физического состояния больного.

«Это реакция иммунитета. Здесь нет прямой взаимосвязи с общим состоянием здоровья — нельзя говорить о том, что у здорового человека данного синдрома быть не может», — подчеркнул он.

Американские ученые также выяснили, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает сходством в аминокислотной последовательности с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока.

По словам ученых, полученные данные дают основания полагать, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными и для лечения воспалительного синдрома при COVID-19.

Как объяснила «Газете.Ru» иммунолог Татьяна Шалина, в случае развития токсического шока применяется общий противошоковый комплекс мероприятий интенсивной терапии — чаще всего уже в условиях реанимационных отделений.

«При этом акцент делают на дезинтоксикационные технологии и профилактику осложнений на мозг, печень, почки. Для борьбы же с последствиями COVID-19 в основном требуются иные методики, направленные на компенсацию и реабилитацию сохраняющихся повреждений», — заключила врач.