Спасутся не все: Британия начнет сортировать зараженных

Помощь, исходя из шансов на выживание

Минздрав Великобритании приступил к разработке политики сортировки пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19 — она подразумевает, что при лечении тяжелобольных врачи должны будут подключать к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) только тех инфицированных, которые имеют больше шансов на выживание. Об этом газете The New York Times сообщил информированный источник.

Для разработки этой концепции оказания помощи был создан комитет из врачей и других экспертов, утверждает издание. Их задача состояла в том, чтобы вывести числовую формулу, которая позволит узнать шансы человека на выживание. Ожидалось, что готовый документ, разработанный комитетом, будет обнародован еще в конце марта, но, опасаясь посеять панику, чиновники британского минздрава решили отложить публикацию, сообщает источник, знакомый с ходом реализации проекта.

После того, как планы министерства здравоохранения стали известны СМИ, на британские власти обрушилась критика. По мнению противников этой идеи, лишать ИВЛ в таком случае будут людей с наиболее слабым здоровьем, а это, по их словам, не только пожилые, но и бедные, не имеющие достаточно средств на оплату медицинских услуг.

Кроме того, от такой сортировки могут пострадать инвалиды. «Это вызывает самую большую тревогу у людей с инвалидностью во всем мире. Изюминкой этой драмы является то, <…> что жизнь людей с инвалидностью не считается столь же ценной»,

— заявила советник ООН по правам инвалидов Каталина Девандас, передает The New York Times.

Юристы уверены, что пациенты, котором грозит лишение права на ИВЛ, должны иметь право обратиться в суд. «Британские суды должны иметь возможность вынести решение о политике сортировки, <…> прежде чем она будет применяться более широко. Этот принцип, что мы должны спасти наибольшее количество жизней, не является совершенным. Должно быть уважение к правам пациента», — подчеркнула директор Кембриджского центра права, медицины и биологических наук Кэтлин Лидделл.

Между тем декан факультета интенсивной медицины университета в Лидсе Элисон Питтард считает, что Британия идет на такие меры из-за недофинансирования в области оказания неотложной помощи — такая проблема всегда существовала в королевстве.

«Если мы окажемся в сложном положении, когда нам придется исчерпать все имеющиеся в стране ресурсы, то да, возможно, нам нужно изменить подход к принятию решений [о распределении аппаратов ИВЛ между больными]», — заявила эксперт Reuters.

Однако, по словам Питтард, даже при политике сортировки врачи должны будут придерживаться этических норм. «Если я сейчас подхвачу коронавирус, то у меня будет очень высокий шанс умереть от него. Итак, хочу ли я умереть в больнице <…> или я хочу умереть дома? А если я действительно хочу попасть в больницу, стоит ли мне тогда ехать в реанимацию, где мои шансы выжить минимальны?» — сказала специалист, представив себя на месте пациента.

«Врачи чувствуют себя покинутыми»

Британские врачи, которые борются за жизнь пациентов с коронавирусом, утверждают, что аппаратов ИВЛ в больницах критически не хватает, передает The New York Times. «Если вы производите вентилятор, то мы его купим. Их не может оказаться слишком много», — заявил в ответ на жалобы министр здравоохранения и социального обеспечения Мэтт Хэнкок в эфире шоу «Sophy Ridge on Sunday».

15 марта премьер-министр Борис Джонсон даже попросил автомобилестроительные производства переориентироваться на изготовление аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом, передавал The Telegraph.

Кроме того, врачи жалуются на нехватку масок — 25 марта стало известно о том, что британские медики заявили о готовности уволиться из Национальной службы здравоохранения Англии, если им не предоставят индивидуальные средства защиты.

«Некоторые врачи почувствовали, что у них нет выбора, кроме как отказаться от профессии, которую они любят, потому что они чувствуют себя брошенными, не получив средства индивидуальной защиты, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)», — пояснил председатель Ассоциации врачей Великобритании Ринеш Пармар The Guardian.

«Мы ждем, когда коронавирус ударит»

Правительство Великобритании долгое время обвиняли в том, что оно ведет слабую борьбу с коронавирусом — в стране не закрывались производства, образовательные учреждения и развлекательные места. 12 марта, когда во многих других государствах уже был введен всеобщий карантин, Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором сообщил, что Лондон стремится не «сдерживать» инфекцию, а «задержать» ее.

«Если мы задержим пик даже на несколько недель, тогда наша система здравоохранения будет более сильна, поскольку погода улучшится и меньше людей будут страдать от респираторных заболеваний, больше коек будет доступно, и у нас будет больше времени для медицинских исследований»,

— уточнил премьер-министр.

Он добавил, что не видит нужны в запрете даже массовых спортивных мероприятий, так как вместо них британцы все равно соберутся в пабах. «Они пытаются выдержать этот ужасный баланс между тем, чтобы не тревожить общественность, не вредить экономике, но убедиться, что вы пытаетесь сгладить последствия этой эпидемии. И это сработает? Честно говоря, я не уверен», — возмущался тогда профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона Рой Андерсон в разговоре с Reuters.

Его недоумение разделяли многие британские медики. «Есть ощущение, что мы просто ждем, когда коронавирус ударит», — сказал специалист по неотложным состояниям в Северной Англии Ник Скривен.

Однако вскоре Джонсон был вынужден поменять тактику под давлением общественности. Так, 18 марта закрылись школы в королевстве — тогда было зафиксировано уже 2626 случаев заражения COVID-19, а еще 104 закончились летальным исходом.

Производства, парки и другие места стали недоступны для граждан только 23 марта, когда премьер-министр ввел уже всеобщий карантин. Тогда инфицированных было 5683 — умер от болезни 281 пациент.

Теперь британцам разрешено выходить из дома только для покупки предметов первой необходимости, получения медицинской помощи, поездок на работу и для занятия спортом — бега по улицам и катания на велосипеде. Кроме того, с 23 марта в стране запрещены сборы людей в группы больше двух человек, за исключением семей, а также праздники — в частности, свадьбы и юбилеи. Нарушителям грозит штраф до 1 тыс. фунтов стерлингов.

«Пожертвовать собой ради остальных»

Другим возмутившим общественность предложением по борьбе с коронавирусом стало высказывание главного научного советника британского правительства Патрика Валланса, согласно которому всем жителям страны надо заразиться COVID-19 для выработки иммунитета.

Специалист заявил, что инфекция может стать сезонной, а с помощью предложенного им способа население будет готово к последующим вспышкам болезни, передавал телеканал Sky News. Валланс уточнил, что заразиться должны как минимум 60% британцев, чтобы выработалась устойчивость к заболеванию внутри популяции. «Тем не менее, постепенно люди станут невосприимчивыми к нему, и это будет важной частью контроля в долгосрочной перспективе», — отметил советник правительства.

Однако эксперты посчитали этот способ опасным, так как люди будут подвержены значительному риску — в частности много пожилых граждан не смогут побороть коронавирус.

«Стадный иммунитет означает, что 70% людей или около того были инфицированы. По-моему, это нежелательная цель»,

— заявил профессор инфекционных болезней в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Мартин Хибберд Sky News.

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев также считает, что такая стратегия может оказаться губительной для мира.

«Если люди решат добровольно заражаться коронавирусом, то совсем не факт, что им самим удастся вылечиться и вся эта история не приведет к многочисленным летальным исходам. Можно пожертвовать собой ради остальных, но я не уверен, насколько это уместно. В этом-то и есть проблема — в противном случае уже давно бы избавились от коронавируса», — пояснил эксперт «Газете.Ru».