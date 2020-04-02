Пасха и коронавирус: верующих просят готовиться к онлайну

Русская православная церковь не исключает, что в этом году на Пасху – в ночь на 19 апреля – верующие не смогут посетить храмы и будут смотреть праздничную литургию по онлайн-трансляции, такая ситуация складывается из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе прямой линии на YouTube-канале ресурса Jesus-Portal, верующим уже нужно мысленно готовить себя к такому развитию событий.

«Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой», — указал священник, добавив, что в ближайшие дни перед страстной неделей предстоятель РПЦ патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.

Вместе с тем, РПЦ призывает граждан России не паниковать из-за распространения коронавируса в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Паника страшнее вируса. Не паникуем. Просто соблюдаем все предписания», — написал Легойда.

Он также добавил, что беспечности в отношении введенных мер самоизоляции быть не должно.

Воздержаться от посещения храмов и молиться по домам, в уединении, призвал верующих патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом он заявил во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.

«Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», – сказал патриарх.

По его словам, он никогда бы не обратился к прихожанам с такой просьбой, если бы не «удивительный, святой пример» преподобной Марии. Эта христианская святая провела в пустыне 47 лет и при этом постилась.

В ходе проповеди патриарх Кирилл также напомнил, что РПЦ призывает людей строго соблюдать предписания санитарных властей. Угроза пандемии очень велика, отметил он, а граждане России еще не в полной мере осознают серьезность ситуации – хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжелые.

Политолог Михаил Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» оценил призыв патриарха воздержаться на время пандемии коронавируса и карантина от посещения храмов.

«Я считаю, что это очень хороший и позитивный шаг со стороны церкви, который показывает, что общество и все его части действуют синхронно и в общих интересах», — отметил он.

По словам эксперта, основной конфликт в том, что одни граждане сидят дома и переживают, быстрей бы это закончилось.

«А другие не сидят дома и ходят по улицам, делая бессмысленным во многом карантин. И конечно, призыв патриарха к своей пастве оставаться дома может только приветствоваться», — резюмировал политолог.

В четверг, 2 апреля, духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий совершил молебен в защиту от коронавируса во время своего полета над Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем». Отмечается, что ему предоставили спецборт, на котором он облетел столицу. Как стало известно, в молебне, прошедшем в воздухе, принял участие и отец Илиодор из Оптиной пустыни.

В прошлом месяце патриарх Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта. Тексты молитв приводятся на сайте РПЦ. Также Синод на заседании принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — говорится в тексте.

Кроме того Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам.

По словам главы государства, установленные ранее выходные с 30 марта по 3 апреля, а также введенный в некоторых регионах режим изоляции дали возможность органам власти и системе здравоохранения нарастить ресурсы для борьбы с новой инфекцией. Однако пик эпидемии еще не пройден.

Президент подчеркнул, что в приоритете властей — поддержать доходы граждан, поэтому в период нерабочих дней зарплата за сотрудниками сохраняется. На протяжении нерабочего апреля свою деятельность продолжат магазины с товарами первой необходимости, аптеки, больницы и другие организации жизнеобеспечения.

Президент призвал россиян соблюдать все предписанные властями меры и внимательно относиться к своему здоровью.