«Бросили умирать»: москвичи изнасиловали приятеля бутылкой

В Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и убийстве 51-летнего собутыльника. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

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По версии следствия, 2 марта 2020 года трое мужчин собрались в квартире на Нижегородской улице, чтобы вместе распить спиртные напитки. Однако в процессе застолья между собутыльниками произошел конфликт.

«Одного из мужчин подвергли избиению и совершили в его отношении насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщают следователи.

При этом, как уточнили сотрудники правоохранительных органов, для надругательства над приятелем мужчины использовали подручные средства. «Подозреваемые изнасиловали приятеля бутылкой и бросили умирать»,

— рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ — 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Главные подозреваемые — двое ранее судимых мужчин, они уже задержаны. «В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — уточнили следователи.

Ранее еще одно застолье закончилось смертью его участника. Трагедия произошла в августе 2019 года в Саратове. По данным регионального СК, в день убийства трое местных жителей решили выпить с 37-летним знакомым в заброшенном доме. В ходе застолья один из участников вспомнил о годовщине смерти своей матери и предложил присутствующим почтить ее память поминальной рюмкой. 37-летнему собутыльнику не понравился такой повод — он отказался, чем вызвал гнев приятелей.

В результате мужчину повалили на землю, стали избивать, а затем наносить удары ножом и топором в область головы и тела. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, участники расправы вынесли тело в подвал дома и скрылись.

Через некоторое время правоохранителям удалось задержать двоих из них — против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Третий к тому моменту отправился отбывать наказание за другое преступление.

Трагедия в апреле 2019 года произошла и в городе Вольске Саратовской области. Как сообщали в региональном СК, 15 апреля местные жители устроили застолье, в котором участвовали четверо мужчин и трое женщин. Через некоторое время 41-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, лег отдыхать. Однако громкая музыка и шум мешали ему уснуть, поэтому он нецензурно оскорбил хозяйку дома, а затем и остальных участников застолья.

Разозлившись, молодые люди повалили мужчину на пол и стали бить его ногами и руками — он потерял сознание. Товарищи оставили его на полу и продолжили употреблять спиртное.

На следующее утро хозяйка дома попыталась разбудить 41-летнего пострадавшего, однако поняла, что он мертв. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стала тупая травма головы.

В ходе следствия только один подозреваемый дал признательные показания – остальные отрицали инкриминируемую вину. Несмотря на это суд приговорил их к заключению в колонии строгого режима на срок от пяти до семи лет. Кроме того, виновных обязали выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего — по 500 тыс. рублей с каждого. Также они были вынуждены оплатить затраты на похороны в размере 52 тыс. рублей.