Десятки россиян: кому достались «золотые паспорта» Мальты

Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших в 2018 году «золотые паспорта» государства (гражданство, которое иностранцы получают в обмен на крупные инвестиции в экономику страны — прим. «Газеты.Ru»). Среди них числятся полные тезки знаменитых российских бизнесменов и экс-депутатов «Единой России», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Так, в числе новых граждан страны указаны имена акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, который ранее входил в первую сотню Forbes как один из самых богатых предпринимателей России, а также основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова.

Кроме того, в списке фигурируют имена таких предпринимателей, как Юрий Гущин, основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута», член совета директоров сети «Магнолия» Леонид Лунев, владеющий 31% акций компании, экс-глава «Транснефтепродукта» Михаил Меженцев, владелец акций финансово-промышленной группы «Нафта Москва» Сулейман Керимов, а также экс-гендиректор этого холдинга Александр Мосионжик.

Помимо этого, гражданство Мальты получили полные тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского, членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, а также гендиректора компании Gamma Development и члена политсовета калининградского регионального отделения «Единой России» Юрия Находкина.

Единственным, кто подтвердил получение гражданства Мальты в 2018 году, стал экс-депутат «Единой России» и председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май» Игорь Лисиненко, а также его супруга, ранее числящаяся в той же фракции.

«Речь идет о глобализации бизнеса — мы уже сейчас экспортируем чай и кофе в 54 страны и планируем удвоить количество экспортных стран в ближайшие годы», — заявил бизнесмен РБК.

Всего «золотые паспорта» Мальты, которая вошла в ЕС в 2004 году, за 2018 год получили более 3,5 тыс. человек. Среди новых граждан журналистами издания Times of Malta были также обнаружены пять членов королевской семьи Катара: экс-министр экономики Катара шейх Мухаммед Ахмед Аль Тани, его супруга Анади и трое их детей.

С 2014 по 2016 год гражданами островного государства в частности стали основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и нескольких его близких, а также владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц, совладелец ICT Holding Александр Несис и их родственники, писал РБК.

Отметим, что Мальта предоставляет возможность иностранцам получить «золотые паспорта» с 2013 года — для этого необходимо внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, вложить в экономику государства €150 тыс. и купить или арендовать недвижимость на его территории.

При этом нет необходимости в постоянном проживании в стране — от соискателя гражданства требуются несколько визитов: для взятия биометрических данных, подачи заявления и личной беседы. С 2005 иностранцы могут получить «золотой паспорт» в Болгарии — для этого нужно инвестировать в экономику €1 млн. На Кипре, где такая возможность существует с 2007 года, необходимо внести от €2 млн, а также приобрести недвижимость на острове.

23 января 2019 года Еврокомиссия предоставила отчет относительно практики предоставления иностранцам гражданства в ЕС в обмен на инвестиции.

В опубликованном на сайте документе указано, что подобные схемы создают риски для безопасности Евросоюза — в частности из-за того, что на территорию объединения могут проникнуть организованные преступные группировки.

Также «золотые паспорта» создают угрозы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, а между тем прозрачность предоставления гражданства сомнительна, уточнили в Еврокомиссии. Там пояснили, что ни Кипр, ни Болгария, ни Мальта не предоставляют полные данные о личностях своих новых граждан, вложившихся в экономику. При этом только Мальта публикует списки подобных инвесторов — в то время как Кипр и Болгария избегают и этого.