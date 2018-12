Жизнь как в кино: 5 шокирующих историй 2018 года

«До сих пор не могу поверить, насколько круты эти дети»

Минувшим летом весь мир пристально следил за операцией по спасению 12 школьников из затопленной пещеры в Таиланде. 23 июня 12 членов школьной команды «Дикие кабаны» в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер отправились в горный парк, чтобы спуститься в пещеру Кхао-Луанг. Ее длина составляет около 10 км, а располагается она на глубине 90 метров. Перед входом в пещеру висит предупреждение о том, что в ней легко потеряться.

Спортсмены проигнорировали информацию и прошли по подземным переходам порядка четырех километров. Через некоторое время они решили вернуться на поверхность, но поняли, что выход из Кхао-Луанг затоплен водой.

В то время в Таиланде шли муссонные ливни, традиционно продолжающиеся до октября. О пропаже команды в полицию сообщил ребенок, который в тот день по счастливой случайности не пошел на тренировку и остался дома. Прибывшие к пещере спасатели обнаружили у ее входа велосипеды и вещи школьников.

Samarn Kunan/Reuters Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, на выписке из больнице держат портрет погибшего бывшего военного офицера-подводника Самарна Кунана

Найти саму футбольную команду удалось лишь спустя девять дней. С 23 июня по 2 июля школьники и тренер находились в замкнутом пространстве без пропитания. Детей обнаружили британские аквалангисты Джон Волантен и Ричард Стэнтон. В беседе с журналистами они сравнили погружение в Кхао-Луанг с плаванием в бассейне с холодным кофе. Именно этот напиток им напомнил цвет дождевой воды, смешанной с грязью на стенах пещеры.

Во время первой встречи с дайверами школьники передали письмо своим близким, в котором они рассказали, что мечтают о вкусной еде. «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу и ваших детей простить меня за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал тренер футбольной команды.

8 июля была запущена операция по спасению школьников. Специалисты сначала обучили детей основам дайвинга, дыханию в аквалангах и вместе с ними поднимались к выходу из пещеры в легководолазном снаряжении. За первые два дня спецоперации спасатели вывели на поверхность восемь юных спортсменов. 10 июля из заточения были освобождены оставшиеся четверо детей и их тренер.

Всего в операции участвовали свыше тысячи человек — в том числе около сотни дайверов, большинство из которых приехали в Таиланда из-за границы. По словам одного из них — Всеволода Коробова, условия в пещере были экстремальны даже для подготовленных ныряльщиков. «Это сильное течение, очень плохая видимость — вплоть до того, что вы не можете читать показания приборов, поднеся их к лицу», — рассказал он в интервью телеканалу «Би-би-си». Во время операции один из аквалангистов погиб.

Аквалангист Иван Караджич из Дании также поразился тому, как дети справились с таким тяжелым испытанием. «Для детей в любом случае ненормально заниматься пещерным дайвингом в 11 лет. Они ныряют в чрезвычайно опасную среду с нулевой видимостью.

Единственный свет — это фонарь, который вы сами проносите под воду. Мы очень боялись паники с их стороны. Я до сих пор не могу поверить, насколько круты эти маленькие дети. Они невероятно сильные», — поделился он.

Школьники были доставлены в местную больницу на вертолетах. «У детей нет лихорадки, но наблюдается низкая температура тела», — комментировали их состояние в местном минздраве. 18 июля «Диких кабанов» выписали из клиники города Чианграй. Все школьники набрали по три килограмма и сейчас вернулись к нормальной жизни.

Разумеется, такая история не могла не привлечь внимания кинематографистов. Осенью тайский режиссер ирландского происхождения Том Уоллер объявил о начале съемок фильма, посвященного этому событию. Снять аналогичные ленты хотели и западные авторы, но для них власти Таиланда выдвинули обязательное условие — согласовать сценарий. Пока ни один иностранный режиссер не объявил о съемках, но с этой задачей прекрасно справились бы любящие эпичность и героизм Джеймс Кэмерон или Федор Бондарчук.

«Доза «Новичка» во флаконе могла убить тысячи людей»

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии породило настоящий международный скандал — санкции, критика со стороны западных властей и десятки собраний властей Евросоюза, на которых обсуждалось это происшествие.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта у торгового центра «The Maltings», расположенном в британском Солсбери. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Яд, по данным официального Лондона, разработали в России. Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Москву. Кремль в свою очередь категорически отрицает причастность к этому преступлению. При этом Россия неоднократно предлагала британским силовикам помощь в расследовании этого дела, однако всегда получала отказы.

Юлия Скрипаль была выписана из больницы еще в середине апреля, ее отец покинул клинику спустя месяц. Об их нынешнем местонахождении ничего не известно — хотя дочь экс-полковника ГРУ выразила желание вернуться в Россию после того, как ее отец пойдет на поправку. Ведь изначально Юлия приехала в Великобританию, чтобы навестить отца, и не планировала оставаться в стране навсегда.

Фоторепортаж: Как выглядит место, где был найден отравленным экс-полковник ГРУ

В начале сентября британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — ими стали Александр Петров и Руслан Боширов. Правоохранители также опубликовали их фотографии с камер видеонаблюдения из лондонского аэропорта и с улиц Солсбери. Чуть позже мужчины дали интервью телеканалу RT — они подтвердили свои личности на размещенных снимках и подлинность указанных силовиками фамилий.

Тем не менее, россияне заявили, что посещали Великобританию в туристических целях: в том числе чтобы увидеть «знаменитый Солсберецкий собор» и его «123-метровый шпиль».

Петров и Боширов подчеркнули, что никак не связаны с российскими спецслужбами и впервые слышат о деле Скрипалей. По словам мужчин, они заняты в фитнес-индустрии, а также занимаются реализацией спортивного питания. Россияне добавили, что напуганы сложившейся вокруг них ситуацией. Они призвали реальных виновников отравления извиниться перед ними. Позже в СМИ появилась информация, что настоящая фамилия Петрова — Мишкин, а Руслана Боширова зовут Анатолий Чепига, и они якобы действительно являются сотрудниками ГРУ.

Отравляющее вещество было нанесено на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля. Место отравления первым осматривал полицейский Ник Бейли — спустя пару часов после этого он сам оказался в больнице с признаками отравления. «Я был в сознании все это время. У меня было много инъекций, одновременно у меня было пять или шесть капельниц. Физически, через какое-то время я чувствовал себя онемевшим», — поделился он с «Би-би-си» после выписки.

По его словам, в соседней палате находился кто-то из Скрипалей, комнату постоянно охраняла полиция. До сих пор Бейли не может вернуться в свои владения: «Все, что принадлежало детям, мы все это потеряли, машины, мы потеряли все».

Флакон из-под духов, в котором находился яд, нашел житель Эймсбери Чарли Роули, который решил подарить «парфюм» своей возлюбленной — 44-летней Дон Стерджесс. Она распылила содержимое на запястье и спустя некоторое время скончалась в больнице. По данным «Би-би-си», который ссылается на британских следователей, содержащаяся во флаконе доза «Новичка» потенциально могла убить тысячи людей.

Приключения незадачливых российских «агентов» в британских декорациях — звучит как готовый сценарий для боевика Гая Ричи. Или, если добавить английского детектива, жалующегося на то, что «страну превратили в проходной двор», и главного героя ленты «Изображая жертву», то за экранизацию мог бы взяться Кирилл Серебренников.

«Мертвый» журналист

Вечером 29 мая первые полосы всех российских медиа были посвящены журналисту Аркадию Бабченко. В тот день украинская полиция заявила о его смерти в результате покушения. Сеть заполонили некрологи, написанные его друзьями и коллегами.

Впрочем, уже на следующий день Бабченко внезапно появился на брифинге вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком и генпрокурором Юрием Луценко.

«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — сообщил Грицак и вывел к публике журналиста.

Фоторепортаж: Первые фото Бабченко на брифинге СБУ

Он рассказал, что жена журналиста была в курсе происходящего, так как вся спецоперация проходила в их доме. Именно супруга Бабченко позвонила в полицию, после чего оперативники и врачи выехали на место «убийства». Журналист извинился перед женой за «ад, который ей пришлось пережить за эти два дня». Он также выразил сожаление, что через всю эту историю «пришлось протащить друзей». Бабченко отметил, что к постановочным съемкам его готовил визажист, а кровь на его теле была свиной.

«Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой», — пояснил он. По словам журналиста, сообщение о его смерти было выпущено лишь после того, как машина скорой помощи отъехала от дома. «После этого меня отвезли в морг, где я изображал мертвого», — добавил Бабченко. Спустя некоторое время его отвели в комнату санитара — там он умылся, снял футболку, включил телевизор и стал смотреть новости о своем убийстве.

По данным СБУ, спецоперация была спланирована для поимки реального заказчика убийства журналиста. Предполагаемый организатор преступления — директор оружейного предприятия «Шмайсер» Борис Герман — был задержан спустя пару часов после «убийства» Бабченко. Силовики показали ему постановочные снимки с телом Бабченко.

Уже 31 мая Герман был арестован Шевченковским районным судом Киева на два месяца. 1 сентября он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. По словам Василия Грицака, подозреваемый полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Глава СБУ отметил, что Герман «дал очень интересные показания» — в том числе о неправомерных действиях со стороны некоего «представителя России».

Запредельная концентрация абсурда во всей этой ситуации прекрасно подошла бы для будущей черной комедии братьев Итана и Джоэла Коэнов.

Из российских режиссеров за дело мог бы взяться Никита Михалков — убавив юмор, выведя на первый план трагедию маленького человека и сделав акцент на переживаниях его жены.

«Я не могу дышать»

3 октября 59-летний журналист Джамаль Хашукджи из Саудовской Аравии, освещавший политику своей страны для газеты The Washington Post, прибыл в саудовское посольство в Турции. В дипмиссии он планировал оформить развод со своей супругой из СА, чтобы заключить новый брак с Хатидже Дженгиз, проживающей в Турции.

Хашукджи приехал к посольству вместе с невестой. Встреча была назначена на 13:30 по местному времени. Журналист попрощался со своей спутницей и зашел в здание — камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. Больше мужчину никто не видел.

Через три дня агентство Reuters со ссылкой на турецкую полицию сообщило, что Хашукджи могли убить в здании генконсульства. В Эр-Рияде эту информацию опровергли. Власти Саудовской Аравии разрешили турецким правоохранителям провести следственные мероприятия в здании их дипмиссии. В СА утверждали, что перед пропажей журналист Washington Post успел покинуть здание посольства. Тем не менее, никаких доказательств этой информации они не привели.

Osman Orsal/Reuters Участница протестной акции с портретом журналиста Джамаля Хашукджи около консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, 9 октября 2018 года

Невеста Хашукджи сообщила турецкой газете Sabah, что в день посещения посольства на руке журналиста были «умные» часы Apple Watch. Они записали беседу ее жениха с неизвестными и последовавшую за ней расправу. Записи с часов автоматически синхронизировались со смартфоном Хашукджи — его он оставил своей спутнице перед тем, как войти в здание дипмиссии.

При этом, по словам Хатиджи Дженгиз, на iPhone сохранились не все аудиофайлы. Она отметила, что через некоторое время злоумышленники заметили на руке репортера «умные» часы, разблокировали их с помощью его отпечатка пальца и стерли несколько файлов, которые не успели синхронизироваться со смартфоном.

Еще одну версию убийства 15 октября привел турецкий телеканал Habertürk, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Турции. Он сообщил, что тело Джамаля Хашукджи могло быть растворено в кислоте.

В декабре CNN опубликовал последние слова репортера. По данным телеканала, перед смертью он сказал: «Я не могу дышать».

Турецкие силовики возложили вину за убийство Хашукджи на саудовских агентов. По их данным, в день пропажи журналиста в Анкару прилетели 15 граждан Саудовской Аравии, которые разместились в отелях рядом с саудовским консульством. Кроме того, местные СМИ сообщали, что агенты зашли в здание дипмиссии незадолго до того, как туда зашел колумнист WP, а через час вышли оттуда, неся в руках загадочные сумки.

По данным прессы, уже вечером того же дня злоумышленники покинули страну. СМИ опубликовали фотографии предполагаемых преступников. Телеканал «Би-би-си» опознал на одном из снимков бывшего полковника разведки Саудовской Аравии.

Высокопоставленный турецкий чиновник, оставшийся неназванным, сообщил газете The New York Times, что в после убийства Хашукджи в здании дипмиссии его тело расчленили пилой, а затем по частям вывезли из страны. По данным The Washington Post, Хашукджи не нравился наследному принцу СА Мухаммеду бин Салману. Со ссылкой на источник в американских спецслужбах газета сообщила, что он долгое время пытался выманить журналиста из США в Саудовскую Аравию, однако журналист отказывался от таких предложений.

Факт убийства репортера власти Эр-Рияда признали лишь 19 октября. Они задержали по подозрению в причастности к его гибели 21 человека. При этом 11 из них уже предъявили обвинения — им грозит смертная казнь.

13 декабря Financial Times, ссылаясь на осведомленный источник, сообщили, что король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз «зол из-за убийства оппозиционного журналиста».

По словам собеседника газеты, король будет пытаться разрешить кризис, спровоцированный убийством Хашукджи. Он хочет увидеть перемены в окружении «своего любимого сына», сообщает FT.

История Джамаля Хашукджи ляжет в основу документального фильма, его планирует снять актер и режиссер Шон Пенн. Мы же считаем, что художественный фильм о трагедии с политическим подтекстом мог бы снять Бен Аффлек (после «Операции «Арго» рука набита), Оливер Стоун, а из русскоязычных — Сарик Андреасян.

Пир во время тюрьмы

В конце октября СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз запечатлен в колонии за столом, полном деликатесов: икры и крабов. ФСИН признала подлинность снимков и сообщила, что они были сделаны в 2015 году. Ведомство провело служебную проверку в ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, и выявило там нарушения внутренних правил. В результате к строгой дисциплинарной ответственности был привлечен начальник УФСИН России по Амурской области, еще несколько сотрудников колонии были уволены.

Коллаж «Газеты.Ru»

Как выяснили журналисты, продукты члену «банды Цапков» передавал 27-летний Александр Уланов из Благовещенска. Он отбывал наказание в той же колонии, что и Цеповяз. Молодой человек рассказал, что каждый месяц он закупал товаров на сумму порядка 100 тыс. рублей. Эти деньги перечисляла бывшая жена уголовника — Наталья Стришняя. По ее словам, на содержание супруга в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передачи Цеповязу весили более 30 кг. Помимо икры, красной рыбы, дорогих сортов сыра и колбасы, член «банды Цапков» также получал сырое мясо для шашлыков.

Отметим, что готовить самостоятельно осужденным запрещено.

В ведомстве также отметили, что Цеповяза без оснований перевели в комфортные условия пребывания в колонии. «Он нарушал свои обязанности, игнорировал запреты, которые в отношении него должны были действовать, пользовался предметами, которые запрещены для использования заключенными — это и телефон, и мангал», — сообщил Куренной.

Вячеслав Цеповяз являлся одним из членов криминальной группировки под руководством Сергея Цапка. Она орудовала в Краснодарском крае в 90-е и в начале 2000-х годов. За время своего существования банда убила 19 человек. В 2010 году после массового убийства семьи из 12 человек правоохранители раскрыли преступную группировку. Через три года Цеповяз был признан виновным в ряде особо тяжких преступлений. Его приговорили к тюрьме на 19 лет и 10 месяцев.

Кто мог бы экранизировать такую бандитскую историю, не забыв о нотках черного юмора? Первый, кто приходит на ум, — это, конечно, Алексей Балабанов. Из зарубежных коллег передать российскую тюремную специфику, пожалуй, не смог бы никто — разве что ужасные подробности преступлений «банды Цапков» мы гипотетически могли бы увидеть в фильме Квентина Тарантино.