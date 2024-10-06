Самбурская пожаловалась на выгорание: «Просто пепелище»

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что испытала выгорание.

Самбурская призналась, что никогда с таким не сталкивалась до этого момента. Она отметила, что взяла паузу от соцсетей и ушла на поиски ресурса.

«Осознала. Просто пепелище, никакой любви внутри, никаких эмоций, никаких желаний», — поделилась актриса.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТuba», «Беспринципные». Сейчас она развивает себя как певица.

В мае один из подписчиков спросил Самбурскую, почему она «вдруг решила петь». Знаменитость объяснила, что это желание совсем не спонтанное и оно было всегда. Артистка рассказала, что в восемь лет ее отдали в музыкальную школу в класс аккордеона.

В сентябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что Самбурская получает 1-1,5 млн рублей за выступление. Он считает, что актриса может повысить свой гонорар на миллион рублей, если станет популярной в музыкальной индустрии.

Ранее певец Юлиан выступил против больших гонораров для артистов.