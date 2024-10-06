Очевидец заявил, что пожар в «Каспий Экспо» может перекинуться на склад

Пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» в городе Каспийске начался в магазине игрушек, сообщил «Газете.Ru» очевидец инцидента. По его словам, огонь не удается потушить из-за ветра и нехватки пожарных.

«Загорелся магазин игрушек, с него огонь перешел на «Пир». По-моему, второе здание сейчас гореть будет. Главное, чтобы третье не загорелось, потом на склад может перейти. Здание все в пластике, от жара плавится пластик соседнего здания. Восемь пожарных машин [прибыло для тушения], их не хватает, пожар не тушится. Сильно горит, от дыма не видно огня. Пожар начался примерно в 12:15. Вначале огонь чуть задержался, потом резко пошел вправо от точки возгорания», — сказал он.

Местный житель отметил, что в результате возгорания пострадали несколько человек.

«Говорят, что трое-четверо пострадавших. Их не видел никто, невозможно подойти к очагу. Горит пластик, не объяснить, как сложно подходить к горящему пластику», — пояснил он.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара в выставочном центре «Каспий Экспо» составляет 700 квадратных метров, огонь распространился на втором этаже здания. По данным ведомства, на месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в результате возгорания пострадали трое спасателей — один из них госпитализирован с ожогами, двоим оказали помощь на месте. Отмечается, что мужчины надышались угарным газом.

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