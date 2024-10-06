На Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей

Сотрудники «образовательного» центра, принадлежащего депутату Верховной рады Украины Алексею Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в День учителя провели акцию с сожжением портретов известных русских писателей. Ролик с соответствующим содержанием парламентарий опубликовал в личном Telegram-канале.

На кадрах видно, как преподаватели вместе с детьми поджигают изображения с поэтом Александром Пушкиным и писателем Львом Толстым. Также без внимания не остался и портрет Федора Достоевского.

Комментируя акцию, украинский законодатель отметил, что пришла пора «проститься со всем русским». Однако позже Гончаренко удалил публикацию, не объяснив причин своего решения.

24 сентября власти города Одессы постановили демонтировать 19 памятников русским писателям и поэтам, установленных в населенном пункте. В частности, украинское руководство решило снести памятники Александру Пушкину и Максиму Горькому. То же касается памятников Исааку Бабелю и Владимиру Высоцкому.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. В его рамках власти начали активно уничтожать памятники и ликвидировать топографические названия, связанные с российской и советской историей.

Ранее на Украине в рамках декоммунизации переименовали более 300 населенных пунктов.