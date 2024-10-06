В Москве два автомобиля выбросило на тротуар после ДТП

Автомобильная авария с участием грузовика и легковушки произошла на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Мира (в районе дома №94) произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим выездом на тротуар. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП затруднено. В ведомстве призвали автомобилистов искать пути объезда. О пострадавших не сообщается.

До этого в Стерлитамаке (Башкирия) автомобиль пришел в движение без водителя из-за заклинившей задней передачи.

У машины заклинила задняя передача после столкновения с другим автомобилем, и она уехала без водителя. На видео видно, что автомобиль движется на большой скорости по разделительной полосе задним ходом, врезаясь в деревья. От неуправляемой машины убегают люди. Затем автомобиль врезался в несколько автомобилей, припаркованных у магазина.

Ранее в Дагестане слепой водитель протаранил машину бойца ММА Руслана Абдулаева.