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Москвичей предупредили о приближении циклона «Кассандра» и ливнях

Синоптик Тишковец: циклон «Кассандра» обрушит на Москву 34,8 мм осадков за 2 дня

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В ближайшие двое суток приближающийся к Москве циклон «Кассандра» обрушит на столицу 34,8 мм осадкой — около половины месячной нормы октября. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт рассказал, что теплый атмосферный фронт с юга, который сопровождают дождевые тучи, уже пересек линию Калуга-Тула и приближается к столице. После обедал в воскресенье, 6 октября, дождь пройдет в южных и юго-западных районах Подмосковья, к 18 часам в Москве начнется морось, а к 21 часу она перерастет в ливни и ожидается до 3,9 мм осадков.

В ночь на понедельник погода станет хуже из-за циклона по имени «Кассандра». До утра ожидается еще до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км. Синоптик обратил внимание, что в понедельник, возможно, будет побит дождливый рекорд для 7 октября (23,2 мм), который держится с 2003 года.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 7 октября, в столице выпадет до 20 мм осадков. Он добавил, что температура воздуха днем в понедельник составит от +15°C до +18°C. При этом дожди продолжатся, но их интенсивность значительно снизится.

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