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Минобороны показало кадры удара по судну с оружием под Одессой

Минобороны показало кадры уничтожения судна с боеприпасами ВСУ под Одессой

Минобороны показало видео, снятое дроном-разведчиком во время удара по порту Южный в Одесской области, где разгружалось судно с западными боеприпасами. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Ракетный удар был нанесен российским комплексом «Искандер-М» в момент разгрузки. На кадрах видно, что во время атаки контейнеры с вооружением грузились на автомобили. После этого произошла детонация боеприпасов и пожар.

Накануне председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что в субботу вечером в Одессе был атакован сухогруз.

До этого российские войска нанесли удар по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области на границе с Румынией. Под атаку попала припортовая зона, где находится паромный терминал «Орловка». В николаевском подполье сообщали, что на пароме могли находиться иностранные наемники.

Ранее в Минобороны рассказали об эвакуации трофейного танка ВСУ.

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