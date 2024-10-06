Футболист «Ростова» поделился мнением о будущем Карпина в команде после неудачного отрезка

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что дальше команде будет хорошо с главным тренером команды Валерием Карпиным, несмотря на ничью и три поражения в последних четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Конечно, у меня нет сомнений, что нам с Карпиным и дальше будет хорошо. Он уже семь лет работает в «Ростове». Каждый год были и хорошие, и сложные ситуации», — сказал Байрамян.

5 октября «Ростов» уступил московскому «Спартаку». Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл полузащитник Наиль Умяров на 29-й минуте, а на 34-й и 45+1-й минутах ямайский нападающий Шамар Николсон оформил дубль. Он мог отличиться в первой половине встречи еще дважды, но эти взятия ворот были отменены из-за офсайда и игры рукой.

После этой победы, «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 19 очков после 11 встреч. «Ростов» занимает девятое место, набрав 12 очков.

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