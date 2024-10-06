В торговом здании в Каспийске локализовали крупный пожар

Пожарные локализовали крупное возгорание в торговом здании в Каспийске в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС России.

«Пожар в Каспийске локализован на 700 «квадратах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушением занимаются 78 специалистов и 23 единицы техники.

По данным МЧС, трое спасателей пострадали при тушении пожара.

«На пожаре в Дагестане пострадали три сотрудника МЧС России», — добавили в службе. Отмечается, что все они госпитализированы с ожогами.

Пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» начался днем 6 октября. По данным Telegram-канала Mash Gor, пламя охватило секции с бытовой техникой и оптовую точку продажи мягких игрушек.

До этого в Алтайском крае загорелись скирды льна, площадь пожара составила порядка одного квадратного километра. Отмечается, что пожар был локализован спасателями.

Ранее в Чувашии шестилетний мальчик сжег квартиру, играя со спичками.