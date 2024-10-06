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Посольство РФ оценило ситуацию с русофобией в Финляндии после срыва футбольного матча

Посольство России заявило о критическом уровне русофобии в Финляндии

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Global Look Press

В настоящее время в Финляндии наблюдается критический уровень русофобских настроений, отражающихся в том числе в спортивной сфере. Об этом заявили в Telegram-канале посольства России в стране.

Дипмиссия обратила внимание на прошедший в городе Турку футбольный матч. Встречу остановили из-за оскорбительных выкриков в адрес игроков российского происхождения. В посольстве считают, что подобные ситуации возникают благодаря попустительству властей Финляндии.

«В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков и других национальностей происходит здесь не в первый раз», — говорится в сообщении.

В российском посольстве выразили надежду, что организации спортивных мероприятий примут эффективные меры в отношении виновных и обеспечат в будущем необходимые условия для предотвращения подобных ситуаций.

Инцидент с футболистами произошел 3 октября. Тогда был приостановлен матч второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии между ТПС и «Яро». Оскорблениям подверглись вратарь Сергей Лазарев и полузащитник Сергей Еременко.

Ранее в Госдуме отреагировали на оскорбления в адрес россиян во время футбольного матча.

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