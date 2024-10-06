Исследователи нашли кости вымерших карибских обезьян в подводных пещерах

Международная группа ученых из США и Доминиканской Республики нашла хорошо сохранившиеся кости вымершего вида карибских обезьян в ходе обследования подводных пещер в Карибском море. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Human Evolution (JHE).

Обнаруженные ныряльщиками останки принадлежали разновидности под названием обезьяна Эспаньола (Antillothrix bernensis), которая исчезла около 10 тыс. лет назад по неизвестным причинам. До недавнего времени эти животные были известны лишь по нескольким костным фрагментам.

В ходе изучения подводных гротов водолазы нашли четыре новых черепа и три нижние челюсти.

По словам ученых, эта коллекция позволит описать размер животных, их рацион и социальную жизнь, заполнив пробел в знаниях об эволюции приматов.

Анализируя окаменелости, исследователи установили, что самцы и самки обезьян Эспаньола были примерно одного размера, а их вес достигал 3,4 килограмма. Животные питались в основном фруктами.

Неясно, каким образом обезьяны попали в пещеры. Исследователи предполагают, что их могли поймать и принести туда гигантские совы, в прошлом обитавшие на островах в Карибском море.

Ранее ученые нашли важное сходство между человеком и шимпанзе.