«Странная смерть»: в Москве нашли тело Юрия Котлера

В центре Москвы, в квартире на улице Большая Никитская, обнаружили тело члена экспертного совета «Единой России» и бывшего вице-президента банка ВТБ Юрия Котлера. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Топ-менеджер не выходил на связь в течение трех дней, отмечает «Рен-ТВ». Его жена, проживающая во Франции, после неудачных попыток дозвониться до мужа, попросила водителя Котлера проверить, все ли в порядке у ее супруга. Водитель не смог попасть в съемную квартиру — после чего он вызвал полицейских.

В сообщении СК, поступившем в «Газету.Ru», говорится, что одна из основных версий смерти Котлера — самоубийство. Об этом, по данным следствия, говорит закрытая изнутри дверь, отсутствие следов посторонних людей.

В ходе осмотра выявлено, что порядок в квартире не нарушен, а также отсутствие следов борьбы. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают соседей.

«Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым», — отметили в СК.

Рядом с телом правоохранители обнаружили предсмертную записку, сообщает «Интерфакс».

Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале назвал смерть бывшего топ-менеджера «странной». «Недели три назад случайно пересеклись в аэропорту. Произвел впечатление человека, полного планов. Говорили, что его кандидатура рассматривается на должность координатора экспертного совета при Правительстве», — написал он.

50-летний Юрий Котлер закончил факультет журналистики МГУ. В начале 90-х годов он был корреспондентом в РИА «Новости», The Time и The New York Times. Позже перешел работать в пресс-службы госструктур, а также в избирательный штаб Владимира Путина.

С 2007 по 2008 год Котлер курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в компании «Тройка Диалог». В 2008 году он стал руководить проектом «Единой России», который назывался «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».

Спустя пять лет, в мае 2013 года, его назначили старшим вице-президентом ВТБ. В банке он проработал до 2015 года. Позднее Котлер стал заместителем гендиректора и директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Представитель оператора магистральных нефтепроводов «Транснефть», который является крупнейшим акционером НМТП, сообщил СМИ, что Котлер был уволен в январе-феврале 2018 года.

В декабре 2017 года ВТБ направил в Арбитражный суд Москвы требование признать Котлера банкротом. Согласно определению суда, мужчина задолжал банку 50,4 млн рублей, а также в 2015 году взял в ипотеку квартиру в Брюсовом переулке за 80 млн рублей.

Бывшего топ-менеджера утвердили на должности члена экспертного совета «Единой России» в феврале этого года. В релизе партии он значится «заместителем генерального директора — директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

В марте 2018 года Котлера избрали членом совета директоров крупнейшей микрофинансовой компании России «Домашние деньги». Об этом свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации. Известно, что еще в апреле организация допустила технический дефолт на 840,2 млн рублей, причина — «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».

Чуть больше недели назад, 8 мая, Арбитражный суд Москвы признан Котлера банкротом.

«Перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, поскольку имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании с Котлера Ю.Ю. денежных средств, которое до настоящего времени не исполнено, что подтверждает факт неплатежеспособности гражданина», — говорится в картотеке суда.

В тот же день суд начал процедуру конфискации имущества Котлера для погашения долга ВТБ.

В картотеке Савеловского суда Москвы есть две записи по гражданскому делу Котлера против НМТП. Судя по документам, последнее заседание по делу прошло 14 мая — за два дня до того, как полиция обнаружила тело бывшего топ-менеджера.