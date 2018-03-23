Москва: 5 звезд

Кремль

Звезды были выбраны советской властью как символ устремленности к цели, ориентира новой страны. Звезда как знак революции и нового советского государства довольно часто сочеталась с довольно странными орнаментами, например, шестеренками или колосьями. Кроме того, встречались и синие звезды вместо традиционных красных.

В 1935 году Московский Кремль попрощался с двуглавыми орлами, а на их место были водружены уникальные по своему виду и конструкции четыре звезды из рубинового стекла, украшенные полудрагоценными камнями.

Звезды были отнюдь не дешевыми, и дело здесь не только в материалах. Для своего времени звезда-навершие — это сложная инженерная конструкция.

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Был предусмотрен закрытый объем, в котором располагалась лампа накаливания в половину человеческого роста, выделявшая огромное количество тепла. Ее мощность на четырех кремлевских звездах равняется 5 тыс. ватт. Советские архитекторы смогли придумать такую систему вентиляции звезды, при которой стекло не должно потрескаться, а сварочные швы не страдали.

В то время на такую высоту никто ничего подобного не поднимал, и когда звезды впервые оказались на такой высоте, выяснился неожиданный нюанс. Из-за сажи и копоти, а также начавшейся из-за осадков и ветра коррозии буквально через пару лет после установки звезды стали разрушаться.

Поэтому через короткое время пришлось объявить новый конкурс на изготовление пятиконечных символов столицы — теперь их должно было стать пять, а не четыре.

Бобылев Сергей/ТАСС Комплексная реставрация Троицкой башни Московского Кремля, 2015 год

Пятую звезду водрузили на маленькой Водовзводной кремлевской башни. Остальные звезды достигали пяти метров в размахе «крыльев», весили больше тонны, а у этой единственной размах не превышал трех метров. Никогда над Водовзводной башней не было ничего, кроме флюгера, ее крыша могла не выдержать установки столь массивной конструкции. Также именно эта башня является самой близкой к реке, что делает ее звезду самой обслуживаемой. Регулярно раз в полтора-два года верхолазы чистят звезду от влаги и полируют стекло.

ВДНХ

Реставрация золотой звезды, венчающей шпиль центрального павильона ВДНХ, завершилась на этой неделе. Звезда появилась на ВДНХ в 1950-х, ее изготовили из тонкой позолоченной меди. Довольно быстро украшение потеряло свой первоначальный облик, но реставрацию не могли провести более 60 лет.

Золотое навершие главного павильона — не единственная известная звезда комплекса. В современном павильоне «Космос» сейчас находится отреставрированная копия первой звезды Троицкой башни Кремля.

Евгений Одиноков/РИА Новости Золотая звезда на шпиле Центрального павильона ВДНХ после реставрации, 2018 год

Когда новые кремлевские звезды сменили первый вариант, старые необходимо было интегрировать. Доподлинно известна лишь судьба двух звезд, одна из которых украсила павильон «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР» в 1954 году (позже он был переименован в «Космос»).

До того, как превратиться в потолочный светильник, звезда долго пролежала в хранилище.

Автором этой идеи выступил известный в то время Иван Таранов, отвечавший за реконструкцию павильонов в послевоенные годы. Впоследствии звезда стала разрушаться, ее демонтировали в начале 1970-х. Где сейчас настоящая звезда — сказать сложно, в октябре прошлого года под потолок московского павильона была поднята ее копия.

Северный речной вокзал

Звезда с уральскими самоцветами, украшавшая Спасскую башню Кремля, была перемещена на шпиль здания Северного речного вокзала. В послевоенное время началась программа по обводнению Москвы. Советский человек научился поворачивать реки вспять, воду стали сдерживать гранитом, появлялись первые набережные. И обозначить эту веху в советской истории надо было с соответствующим размахом.

Максим Блинов/РИА Новости Здание Северного речного вокзала в Москве, 2017 год

Пять лучей звезды показывают, что с Северного речного можно добраться до пяти морей.

Примечательна конструкция навершия: звезда поднималась в момент начала навигации, а после его окончания опускалась на телескопическом шпиле.

Более того, звезда была ветроустойчивой за счет вращающегося механизма, превращавшего ее во флюгер.

Северный речной вокзал стал значимым московским памятником в стиле ампир, послужив прообразом для множества аналогичных зданий в СССР. К примеру, в Красноярске и Нижнем Новгороде речные вокзалы также были выстроены по принципу здания с главной башней и шпилем. Однако звездное навершие существует лишь в Москве.

Сталинские высотки

В тридцатые годы Москва воспринималась довольно плоским городом, особенно если смотреть с района Воробьевых гор. Мимо них Иосиф Сталин часто ездил на свою ближнюю дачу в Кунцеве, и, по одной из легенд, отмечал, что в городе не было совершенно никаких зацепок для глаза. Восемь высоток должны были изменить город и играть ту роль, которую раньше играли колокольни. А именно: избавить его от единообразия, чтобы он не смотрелся таким плотным и чтобы в нем были высотные доминанты, как раньше — колокольня Новодевичьего или другого монастыря.

«Мне кажется, что для московских высоток звезда стала доминантой ровно потому, что в тридцатые годы было принято решение о смещении двуглавых орлов Московского Кремля и установки пяти звезд как символа нового порядка. Москва в архитектуре повсеместно перешла к укреплению этого символа. «Архитектурно поддержать» Кремль должны были восемь высоток — столько веков было столице на 1947 год. Никого не удивляло то, что у них должно быть навершие в виде звезды», — рассказал «Газете.Ru» москвовед Филипп Смирнов.

Сергей Бобылев/ТАСС Звезда на главном здании МГУ, вид на Университетскую площадь, 2018 год

Первая звезда оказалась на шпиле МГУ. Возводить звезды на шпилях поручали только самым ответственным инженерам, это было большой честью. «Поднимаясь по лестнице к звезде, я немного волновался, — вспоминал в 1952 году электросварщик Мартынов, — Это чувство испытываешь всегда, если знаешь, что за тобою следит множество глаз. Но когда я взобрался и уселся на одно из звеньев венка, чтобы удобнее было работать, сразу успокоился.

Москва была скрыта от меня густым туманом, поднявшимся над Москвой-рекой. Только вершины высотных строек на Смоленской площади и на Котельнической набережной выглядывали из туманной завесы, как бы заинтересовавшись, чем украшается их собрат на Ленинских горах.

«Вот и сбылась моя мечта! — промелькнуло у меня в голове. — Я стал настоящим строителем». Когда-то я дал себе слово построить взамен разрушенной фашистами школы такую же. И вот сейчас мне придется сваривать звезду, венчающую Дворец науки».

Единственная высотка, оставшаяся без звезды — это здание российского МИД. Согласно легенде, Сталин, как обычно, по дороге на ближнюю дачу, остановился перед первой тогда построенной высоткой. Он назвал ее нелепицей, идеологически не близкой советскому строю, больше напоминающей американский небоскреб. После этого он якобы повелел воздвигнуть шпиль. Поскольку строение еле выдерживало вес самого шпиля, нагрузку было решено не увеличивать и звезду сверху не ставить.