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Мальчик выпал из окна многоэтажки в Ленобласти, пока его дедушка был в квартире

В Ленобласти трехлетний мальчик выпал из окна

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Shutterstock

В Ленобласти трехлетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после выпадения из окна. Об этом сообщает Kp.ru.

Инцидент произошел в городе Отрадное. По предварительным данным, ребенок был дома не один. Дедушка присматривал за внуком, но в какой-то момент отвлекся.

В это время мальчик смог подняться на подоконник. В результате младший член семьи выпал из окна второго этажа. Приехавшие на место врачи оказали необходимую помощь и доставили пациента в Шлиссельбургскую больницу. У пострадавшего обнаружили перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча и другие травмы.

Известно, что мальчик растет в благополучной семье. Родители приехали в Россию из Таджикистана и получили гражданство по упрощенной процедуре. Всего у отца и матери шестеро детей.

До этого на Сахалине годовалый мальчик выпал из окна на третьем этаже. Ребенка доставили в медучреждение с травмами, об их характере не сообщается. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Новосибирске спасли мужчину, который едва не выпал из окна из-за галлюцинаций.

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