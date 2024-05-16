США готовы амнистировать «алмазного» магната за доступ к кобальту

Администрация Байдена готова пойти на сделку с ранее попавшим по американские санкции израильским миллиардером Даном Гертлером, который владеет разработками редкоземельных элементов в Демократической Республике Конго. Об этом пишет The New York Times.

Снятие ограничений, по мнению администрации, обеспечит США большие поставки кобальта, необходимого для производства аккумуляторов электромобилей. По условиям сделки, Гертлер сможет продать свои доли в трех медно-кобальтовых рудниках Конго. Вашингтон надеется, что это привлечет инвестиции западных компаний в ДРК и увеличит поставки кобальта для нужд автопроизводителей США. Представители Госдепа и Минфина США заявили, что Гертлер не будет участвовать в коррупционных сделках, которые ранее лишили республику более $1 млрд доходов, пишет издание.

Сторонники сделки считают, что она поможет США преодолеть конкурентное отставание в производстве электромобилей и поддержать развитие «зеленой» энергетики. В настоящее время большинство активов в Конго контролируются китайскими компаниями, и западные фирмы избегают инвестиций, пока там работает Гертлер.

Чтобы упростить выход Гертлера с рынка, США предлагают продать его доли под наблюдением независимого аудитора с блокировкой части выручки на эскроу-счете и отказаться от исков к правозащитникам в ДРК. При новых обвинениях санкции будут восстановлены.

Администрация Байдена также финансирует расширение железной дороги из Конго к Атлантике для доставки полезных ископаемых. Однако ни одна крупная американская горнодобывающая компания пока не объявила о планах вернуться в республику.

Выход на прямые поставки редкоземельных металлов крайне необходим США, поскольку на днях президент Байден подписал указ о подъеме тарифов на 25% для экспорта из Китая, который является основным поставщиком редкоземельных металлов в мире.

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