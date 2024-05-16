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Генерал ВВС Франции не исключил риска вооруженного конфликта на территории НАТО

Генерал ВВС Франции Вижилан не исключил риска конфликта на территории НАТО

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Global Look Press

Риск вооруженного конфликта на территории Организации Североатлантического договора (НАТО) незначительный, но его нельзя исключать. Такое мнение выразил генерал ВВС Франции Жан-Марк Вижилан в интервью L'Express.

«Война уже идет в Европе. Риск распространения на территорию НАТО, может быть, и незначительный, но он не нулевой, и, если это произойдет, то последствия будут существенными», — заявил он.

15 мая бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз от Российской Федерации.

14 мая Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в блок, когда страна будет отвечать критериям членства.

Ранее президент Чехии задумался над прекращением боевых действий на Украине.

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