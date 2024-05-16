Генерал ВВС Франции не исключил риска вооруженного конфликта на территории НАТО

Риск вооруженного конфликта на территории Организации Североатлантического договора (НАТО) незначительный, но его нельзя исключать. Такое мнение выразил генерал ВВС Франции Жан-Марк Вижилан в интервью L'Express.

«Война уже идет в Европе. Риск распространения на территорию НАТО, может быть, и незначительный, но он не нулевой, и, если это произойдет, то последствия будут существенными», — заявил он.

15 мая бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз от Российской Федерации.

14 мая Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия Украины и НАТО должны позволить ей «быстро» вступить в блок, когда страна будет отвечать критериям членства.

Ранее президент Чехии задумался над прекращением боевых действий на Украине.