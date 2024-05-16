Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генерал Кузнецов не стал общаться с правозащитниками в СИЗО

Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Арестованный за коррупцию начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов отказался от общения с правозащитниками в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передает РИА Новости.

«Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался. С чем связан его отказ, мне не известно», — заявил Мельников.

При этом сообщается, что Кузнецов должен пройти карантин, который может продлиться до 10 дней.

До этого сообщалось, что начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». По словам Мельникова, Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово»). В администрации СИЗО сообщили, что от общения с членами ОНК военный отказался. Мельников рассказал, что после прохождения карантина экс-начальник главного управления кадров МО будет помещен в камеру с несудимым соседом.

Ранке стали известны доходы Кузнецова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами