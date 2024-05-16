Генерал Кузнецов не стал общаться с правозащитниками в СИЗО

Арестованный за коррупцию начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов отказался от общения с правозащитниками в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передает РИА Новости.

«Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы Юрий Васильевич отказался. С чем связан его отказ, мне не известно», — заявил Мельников.

При этом сообщается, что Кузнецов должен пройти карантин, который может продлиться до 10 дней.

До этого сообщалось, что начальник Главного управления кадров министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». По словам Мельникова, Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово»). В администрации СИЗО сообщили, что от общения с членами ОНК военный отказался. Мельников рассказал, что после прохождения карантина экс-начальник главного управления кадров МО будет помещен в камеру с несудимым соседом.

Ранке стали известны доходы Кузнецова.