«Зря его как-то хаяли»: рекорд Овечкина в НХЛ назвали делом времени

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и это заставить замолчать тех людей, которые его критиковали. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Еще сезон-два, и он обойдет Гретцки, я в этом почти не сомневаюсь. Дело времени. И думаю, уже тогда все поймут, что зря они его как-то хаяли. Потому что представить, сколько он забил в НХЛ, это просто невозможно. Я не знаю, в чем его феномен, как он готовится, но, видимо, правильно», — заявил Конюшков.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее владелец «Вашингтона» рассказал о страхе из-за Овечкина.