Мужчину, пропавшего подростком 26 лет назад, нашли в загоне у соседа

В Алжире мужчину, который 26 лет числился пропавшим без вести и исчез, будучи подростком, нашли в соседском доме. Об этом сообщает CBS NEWS.

Последний раз мужчину видели, когда ему было 19 лет, во время гражданской войны в стране в 1998 году. Сейчас ему 45 лет. О похищении в соцсетях рассказал брат злоумышленника: мужчина поделился информацией из-за семейного спора с родственником, предположительно, о наследстве. Пленника обнаружили в загоне для овец между стогов сена. Похищенный признался, что все это время не мог обратиться за помощью «из-за заклятия, которое на него наложил похититель». Загон находился в 180 метрах от дома семьи похищенного.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 61-летнего местного жителя. Потерпевшего осмотрели врачи, сейчас ему оказывают психологическую помощь.

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