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Ученые нашли множество огромных магнитных «пончиков» вокруг Млечного Пути

TAJ: Млечный Путь окружен магнитными тороидами диаметром 100 тыс. световых лет

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NASA

Ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили, что внешнее гало галактики Млечный Путь заполнено магнитными полями в форме огромных пончиков диаметром от 12 тыс. до 100 тыс. световых лет. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Гало Млечного Пути представляет собой гигантское диффузное облако газа, пыли и звезд, окутывающее нашу галактику. Находящиеся в нем магнитные поля влияют на физические процессы в межзведной среде, а также управляют распространением заряженных частиц, называемых космическими лучами.

Как показали наблюдения, пончикообразные, или, говоря научным языком, тороидальные магнитные поля разбросаны в диапазоне от 6 тыс. до 50 тыс. световых лет от центра Млечного Пути.

По словам астрономов, открытие поможет лучше понять происхождение и эволюцию магнитных полей в космосе — загадку, которая десятилетиями сбивала с толку исследователей. 

Например, тороидальная форма магнитных полей и их гигантские размеры объясняют, почему направления магнитного поля меняются местами при пересечении главной галактической плоскости — плоскости, в которой расположена большая часть массы Млечного Пути.

Ранее космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычную галактику, похожую на рыболовную сеть.

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