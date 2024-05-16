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Россия и Китай выступили против изъятия активов иностранных государств

Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов иностранных государств

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право на применение ответных мер. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении об углублении партнерства, которое подписали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — отмечается в заявлении.

Визит российского лидера в Пекин приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз достиг соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины.

В ходе визита Путин вспомнил фразу из старой песни 1940-х «Русский с китайцем – братья навек», чтобы описать современный этап развития отношений между Пекином и Москвой. Также российский лидер признался, что чувствует себя в Китае как дома. Также Путин назвал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, которые длились почти 2,5 часа, «исключительно насыщенными и содержательными».

16 мая глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление РФ и КНР об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия прямым вызовом «остаточному гегемонизму Запада».

Ранее политолог оценил значение визита Владимира Путина в Китай.

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