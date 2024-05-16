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РФ и КНР отметили негативное влияние стратегии США на мир в АТР

РФ и КНР заявили о негативном влиянии индо-тихоокеанской стратегии США на АТР

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Depositphotos

РФ и КНР зафиксировали негативное влияние так называемой индо-тихоокеанской стратегии США на мир в Азиатско-Тихоокенском регионе (АТР). Об этом свидетельствует совместное заявление Москвы и Пекина об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

В заявлении подчеркивается, что Россия и Китай выступают против создания в регионе закрытых блоковых структур и объединений. Главным образом речь идет о военных альянсах и коалициях, деятельность которых направлена против какой-либо третьей стороны.

«Стороны отмечают негативное влияние на региональный мир и стабильность «индо-тихоокеанской» стратегии США, синхронизированной с деструктивной линией НАТО в АТР», — говорится в тексте.

Кроме того, Москва и Пекин обратили внимание на недопустимость «гегемонистских попыток» Вашингтона изменить баланс сил на территории Северо-Восточной Азии. В том числе речь идет о стремлении США нарастить свою военную мощь в этой части мира и создать здесь новые военные коалиции.

Вечером 15 мая президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу КНР в рамках первой заграничной поездки после своего переизбрания. На следующий день глава государства встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином, в ходе которой стороны подтвердили намерение и дальше углублять политическое взаимодействие.

Ранее РФ и КНР потребовали от США прекратить военно-биологические исследования.

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