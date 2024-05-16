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Звезда «Дьявол носит Prada» вспомнила, как снялась в опасной интимной сцене

Актриса Стрип рассказала, что снималась в интимной сцене у реки с бегемотами

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Universal Pictures

Актриса Мерил Стрип вспомнила, как ее коллега Роберт Редфорд мыл ей волосы во время съемок оскароносной драмы «Из Африки». Ее слова передает издание People.

«Мы снимали в реке, а бегемоты разгуливали поодаль. Не помню, показали ли это в фильме. Но я знала об этом», — рассказала звезда.

Знаменитость подчеркнула, что животные были дикими и посетовала, что они могли наброситься на съемочную группу. Для съемок, добавила Стрип, в Кению также специально привезли львов. Актриса заявила, что им хоть и говорили, что животные были ручными, но «это было не так».

Мерил Стрип также объяснила, почему считает сцену с мытьем волос у руки интимной.

«К пятому дублю я почувствовала себя такой любимой. <...> Мы видели так много сцен, где люди занимаются сексом, но не видели любви, прикосновений и заботы. В некотором роде это сексуальная сцена, потому что она такая интимная», — поделилась звезда.

Она поделилась, что правильно выполнять процедуру Роберта Редфорда научил ее парикмахер.

Недавно Мерил Стрип получила почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф на 77-м Каннском кинофестивале.

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