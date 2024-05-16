Российский пенсионер поверил мошенникам и лишился 1,5 млн рублей

В Челябинской области 73-летний пенсионер поговорил с мошенниками и лишился 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилому мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Злоумышленник убедил пенсионера, что его накопления якобы находятся под угрозой, и чтобы предотвратить потерю денег, он должен перевести их на «безопасный счет».

Россиянин поверил преступнику и последовал его инструкциям. Он пошел в банк, снял со своего счета деньги и перевел их на указанные мошенникам счета. Позже злоумышленники вынудили его оформить кредит на 400 тысяч рублей и также перевести их на свои счета.

Общий ущерб от действий аферистов составил более 1,5 млн рублей. Когда пенсионер понял, что его обманули, то обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка перевела мошенникам более 1 млн рублей после звонка о перерасчете пенсии.