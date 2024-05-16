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Названа главная интрига финала Кубка России

Экс-игрок Широков: тренер «Балтики» Игнашевич знает, как выигрывать Кубок

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Михаил Голенков/РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором сине-бело-голубые сойдутся с калининградской «Балтикой». В комментарии Legalbet Широков напомнил, что главный тренер «Балтики», экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич имеет большой опыт победных матчей в Кубке страны.

«Балтика» способна противостоять сильным соперникам и обыгрывать эти клубы. Интрига сохраняется, а в финале, в одном матче может быть все что угодно. Тем более Сергей Николаевич [Игнашевич] — рекордсмен по завоеванию кубков: брал с «Локомотивом» [один раз] и ЦСКА [шесть раз]. Он прекрасно знает, как выигрывать этот трофей. Это еще дополнительная интрига», — считает Широков.

«Зенит» в финале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) взял верх над ЦСКА. Два матча закончились с ничейным счетом (1:1, 0:0), а в серии пенальти петербуржцы были точнее – 5:4. Говоря об ответной встрече, Широков констатировал, что за весь матч «Зенит» нанес два удара в створ, что недостаточно для того, чтобы судить о плохом нападении команды или о хороших оборонительных действиях ЦСКА.

Финальный матч состоится в воскресенье, 2 июня, на столичном стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ЦСКА может лишиться главного тренера по итогам неудачного сезона.

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