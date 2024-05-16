В Словакии заявили, что стрелявший в Фицо за восемь лет превратился в радикала

Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, за восемь лет превратился из пацифиста в радикала. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает ТАСС.

«Он за восемь лет прошел путь от пацифиста к радикалу», — заявил вице-премьер.

Глава минобороны республики подтвердил, что в 2016 году 71-летний Цинтула был на одной из встреч, которую организовала связанная с экстремистами военизированная организация Slovenský branci, которая не была зарегистрирована в Словакии и прекратила существование в 2022 году.

Стрелявший в Фицо восемь лет назад призывал членов организации, по словам Калиняка, отказаться от насилия и читал им свои стихи.

Калиняк отверг также утверждения, появившиеся в словацких СМИ, что Slovenský branci была «пророссийской организацией». «Об их пророссийских взглядах не знаю вообще ничего», — сказал вице-премьер.

16 мая министр иностранных дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Юрай Цинтула участвовал в антиправительственных протестах, но не был связан с радикальными группировками.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее в Словакии усилили охрану госслужащих.