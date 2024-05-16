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Историкам Польши и Литвы запретили контакты с белорусскими коллегами

Белорусский историк Лакиза: коллегам из Польши и Литвы запретили контакты с нами

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Власти Польши и Литвы запретили ученым-историкам своих стран контактировать с коллегами из Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Института истории Национальной академии наук Белоруссии Вадима Лакизу.

Он отметил, что польские и литовские ученые не занимаются наукой, а выполняют «какой-то определенный заказ», находятся «под воздействием политики».

«Им запретили контакты и общение», — сказал он, назвав такой подход неверным.

По данным Лакизы, контакты научного сообщества сократились после 2020 года одновременно с началом активного вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Историк подчеркнул, что Вильнус стремится «приватизировать» историю Великого княжества Литовского, в состав которого входило 80% территории современной Белоруссии. Он уточнил, что история Речи Посполитой также является частью истории республики, которую она разделила с Польшей.

Лакиза выразил надежду, что контакты «через какое-то время» восстановятся, так как данная ситуация сложилась в ущерб народам и науке.

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