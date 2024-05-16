Путин призвал к справедливому решению палестинского вопроса

Справедливое решение вопроса урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной приобретает особую актуальность на фоне роста напряженности в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В свете этих трагических событий особую актуальность приобретает справедливое решение палестинской проблемы на международно признанной основе», – сказал российский лидер, добавив, что сегодня Ближний Восток переживает один из самых сложных кризисов в своей истории.

Путин подчеркнул, что эскалация палестино-израильского конфликта привела к росту напряженности в соседних странах и в регионе в целом.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что очередная встреча глав правительств РФ и Китая пройдет в Москве. Глава государства отметил, что регулярные встречи глав правительств России и Китая доказал свою эффективность в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.