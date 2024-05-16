Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал к справедливому решению палестинского вопроса

Путин: решение палестинской проблемы особо актуально на фоне военной эскалации

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Справедливое решение вопроса урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной приобретает особую актуальность на фоне роста напряженности в регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В свете этих трагических событий особую актуальность приобретает справедливое решение палестинской проблемы на международно признанной основе», – сказал российский лидер, добавив, что сегодня Ближний Восток переживает один из самых сложных кризисов в своей истории.

Путин подчеркнул, что эскалация палестино-израильского конфликта привела к росту напряженности в соседних странах и в регионе в целом.

16 мая президент России Владимир Путин заявил, что очередная встреча глав правительств РФ и Китая пройдет в Москве. Глава государства отметил, что регулярные встречи глав правительств России и Китая доказал свою эффективность в том числе в реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами