Финансист объяснил двухмесячный минимум доллара

Приближение налогового периода в России и ослабление доллара на мировом рынке привели к тому, что курс американской валюты опустился до 90,7 рубля. Это минимум за последние два месяца, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Хотя пик фискальных платежей российских экспортеров приходится на 28 мая, все больше компаний может заранее продавать иностранную валюту для этих целей. Это оказывает поддержку рублю. Доллар пробил нижнюю границу диапазона 90,8–91,8 рубля, ранее обозначенного в качестве вероятного для текущей недели, в основном за счет серьезного снижения американской валюты на мировом рынке», — отметил эксперт.

Он уточнил, что тренд может скорректироваться, и доллар будет стоить 91 рубль.

Рубль в начале торгов Мосбиржи 16 мая совершил несколько резких разнонаправленных движений, периодически обновляя недельный максимум к доллару, а затем почти полностью нивелируя очередной восходящий импульс. Днем укрепление рубля ускорилось: доллар установил двухмесячный минимум около 90,7 рубля, юань повторил трехнедельный минимум, установленный вчера вблизи 12,55 рубля. Евро удержался от пробоя аналогичных уровней, демонстрируя в РФ более сильную динамику благодаря подорожанию на мировом рынке.

К текущему моменту рубль растерял существенную часть сегодняшних достижений. По данным Мосбиржи на 15:24 мск 16 мая, доллар стоит 90,81 рубля, евро — 98,72 рубля, юань — 12,58 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.