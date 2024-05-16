Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два человека пострадали на «Нижнекамскнефтехиме» при испытаниях установки

В Татарстане из-за взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали два сотрудника НТЦ

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Два человека пострадали при проведении испытаний на лабораторной установке на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.

В сообщении уточнили, что это произошло при проведении испытаний на лабораторной установке в задании научно-технологического центра предприятия. Специалисты зафиксировали побочную реакцию с выделением энергии.

«Два сотрудника в момент взрыва находились в непосредственной близости к оборудованию в этот момент находились », — отметили в компании.

После оказания первой медицинской помощи пострадавших направили в больницу, угрозы их жизни нет. Причины происшествия установит спецкомиссия.

Накануне в якутском городе Олекминске взорвалась котельная.

Ранее в городе Мурманске произошла крупная авария на теплосетях. В результате без горячей воды и отопления остались 395 жилых домов и 19 социальных объектов.

Ранее власти Башкирии решили дополнительно обезопасить нефтекомплекс после атаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами