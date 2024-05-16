Два человека пострадали на «Нижнекамскнефтехиме» при испытаниях установки

Два человека пострадали при проведении испытаний на лабораторной установке на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.

В сообщении уточнили, что это произошло при проведении испытаний на лабораторной установке в задании научно-технологического центра предприятия. Специалисты зафиксировали побочную реакцию с выделением энергии.

«Два сотрудника в момент взрыва находились в непосредственной близости к оборудованию в этот момент находились », — отметили в компании.

После оказания первой медицинской помощи пострадавших направили в больницу, угрозы их жизни нет. Причины происшествия установит спецкомиссия.

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