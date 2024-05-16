МВД Грузии обновило данные о задержанных на митингах против закона об иноагентах

Полиция Грузии задержала двух участников митинга, прорвавших металлическое ограждение перед парламентом страны, где незадолго до этого был в третьем чтении принят закон об иноагентах. Об этом сообщает пресс-служба грузинского министерства внутренних дел.

«Задержали двух участников акций протеста, которые 14 мая прорвали металлическое ограждение», — указывается в заявлении.

Как отмечается в публикации, одному из нарушителей 19 лет, другому — 23 года. Разбушевавшихся демонстрантов обвиняют в повреждении объектов общественного пользования. Максимальное наказание по данной статье, согласно закону страны, составляет до шести лет лишения свободы.

Незадолго до этого стало известно, что участники акций протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси прорвали металлическое ограждение у парламента страны, где ранее в третьем чтении приняли резонансный закон

Рассматриваемый в парламенте Грузии закон об иноагентах вызвал неоднозначную реакцию внутри страны и за рубежом. В случае его принятия все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.