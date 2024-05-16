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Россия и Китай в 2024 году намерены увеличить взаимный турпоток почти вдвое

Решетников: взаимный турпоток между Россией и КНР в 2024 году вырастет до 2 млн

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Depositphotos

Россия и Китай рассчитывают, что по итогам 2024 года турпоток между странами вырастет до 2 млн взаимных поездок. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

«Для достижения [плана] мы со своей стороны создаем комфортные условия, в том числе для оплаты услуг и товаров в России», — подчеркнул министр.

Целевой показатель на 2024-й почти вдвое превышает результат прошлого года. Так, в 2023-м взаимный турпоток составил порядка 1,2 млн поездок.

Китай в первом квартале стал лидером по приросту числа туристов из России. Турпоток из РФ в эту азиатскую страну за январь — март подскочил на 320%, до 326,9 тыс. въездов.

В то же время китайцы по итогам первых трех месяцев 2024 года обеспечили почти половину иностранного турпотока в Россию.

Ранее стало известно, как часто россиянам отказывали в шенгене в 2023 году.

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