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Стала известна дата отправки корабля Crew Dragon к МКС

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JOE SKIPPER/REUTERS

НАСА и SpaceX определили 30 октября как целевую дату отправки корабля Crew Dragon с несколькими астронавтами на борту на Международную космическую станцию. Об этом сообщается на сайте Европейского управления космических исследований (ESA).

«Воскресенье, 31 октября, останется резервной датой на случай, если потребуется вторая попытка запуска», — говорится в сообщении.

На борту корабля будут находится немецкий космонавт Матиас Маурер и астронавты НАСА Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Баррон. Запуск будет производиться при помощи ракеты Falcon 9 со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

19 сентября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией «Вдохновение», которая впервые в истории космонавтики состояла только из непрофессиональных астронавтов, совершил успешную посадку на воду Атлантического океана. Экипаж поднялся на высоту в 585 км, что выше стандартной орбиты МКС. Корабль совершал один виток вокруг планеты за 90 минут. После запуска «Вдохновения» был побит рекорд по числу одновременно находящихся на околоземной орбите людей — вместе с гражданскими астронавтами их было 14 человек.

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