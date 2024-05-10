Курганской области выделили допфинансирование из-за паводка

Курганская область получит дополнительное финансирование для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате весеннего паводка, и организации восстановительных работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

В заявлении отмечается, что кабинет министров страны выделил региону четыре млрд рублей на устранение последствий наводнения. Решение было принято в соответствии с поручением главы государства.

«Средства <...> поступят из резервного фонда правительства», — говорится в сообщении.

Ожидается, что около трех млрд рублей будут потрачены на предоставление гражданам единовременной материальной помощи и выплаты компенсаций в связи с утратой имущества первой необходимости. Кроме того, эти деньги предназначены для поддержки людей при приобретении нового жилья и проведении капитального ремонта поврежденных домов.

Еще один млрд рублей потратят на проведение восстановительных работах на объектах социальной, инженерной и иной инфраструктуры. Также властям Курганской области предстоит выделить деньги на санитарную очистку территорий, оказавшихся в зоне затопления.

5 мая МЧС РФ сообщило, что в шести муниципалитетах Курганской области остаются подтопленными 534 жилых дома. Более того, в тот момент под водой находились более шести тыс. дачных домов.

Ранее в Курганской области раскрыли число пострадавших из-за весеннего паводка.