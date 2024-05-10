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В Ереване протестующие вышли на улицы против делимитации границы

В Ереване сотни людей вышли на акцию протеста против делимитации границы

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Irakli Gedenidze/Reuters

В Ереване сотни человек вышли на акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под контроль Баку некоторых приграничных территорий.

Одна из колонн, в которой около трехсот человек во главе с архиепископом Багратом Галстаняном двинулись с площади Республики к зданию Армянского государственного университета. Цель активистов — привлечь студентов к протесту. Полиция оцепила здание.

Еще одна группа протестующих, в которой находится около 150 человек, проводит шествие по улицам с целью привлечь внимание жителей Еревана.

До этого сообщалось, что студенты университета в Ереване проводят акцию протеста. 10 мая в Ереване началась акция протеста, ее участники требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

Ранее Пашинян отказался прекращать процесс делимитации границы с Азербайджаном.

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